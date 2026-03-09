為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女幫扶機車誤催油門 突暴衝再釀二次車禍

    2026/03/09 17:59 記者陸運鋒／新北報導
    陳女行經北市大安區基隆路二段時，不慎追撞前方溫女，而溫女協助扶起陳女機車時，疑催到油門導致機車暴衝再度撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    陳女行經北市大安區基隆路二段時，不慎追撞前方溫女，而溫女協助扶起陳女機車時，疑催到油門導致機車暴衝再度撞上。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓女子今天早上騎機車上班，行經台北市大安區基隆路二段時，不慎追撞前方溫姓女子的機車車尾倒地，而溫女協助將陳女機車扶起時，疑似誤催油門導致機車暴衝再度撞上，警方到場時，所幸2名騎士均無受傷，後續雙方已達成理賠共識。

    大安警分局調查，60歲陳女今早8時許上班時段，車潮湧現時沿基隆路二段往南方向行駛，疑似未注意車前狀況，追撞前方43歲溫女的機車車尾後倒地，溫女見狀協助將陳女牽起扶正時，疑似將手把誤催到油門，導致機車失控向前衝，再度追撞陳女機車，釀成2次事故。

    警方指出，獲報後立即前往現場，事故雖造成雙方車輛均有多處車損，所幸無人受傷，而2名騎士均皆無酒味酒容，經雙方同意未實施酒測，駕駛執照也都正常，已達成相關理賠共識。

    警方呼籲，駕駛人行車時應注意前方路況並保持適當安全距離，若有停車、上下車或發生事故時務必優先將車輛熄火，避免類似誤催油門狀況再次發生。

