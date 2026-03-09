南投杉林溪遊園接駁車墜谷 檢察官赴現場勘查

南投縣杉林溪森林遊樂區遊園接駁車今天中午不明原因擦撞山壁失控墜谷，台灣南投地方檢察署主任檢察官賴政安下午到現場勘查；園方受訪表示，會盡力負責。（南投縣消防局提供）

杉林溪自然教育中心館長江華章下午接受媒體聯訪表示，中午12時30分左右接獲通報，遊園車擦撞山壁失控墜落山谷，當時車上有司機及7名遊客，緊急救護小組8分鐘趕抵，搬運傷者到路面，約下午1時首輛救護車到達現場，陸續送傷者下山。

江華章說，司機原本於其他客運公司服務近20年，到園區服務1年多，遊園車路線從服務中心到松瀧岩瀑布，單程8分鐘到10分鐘，遊客少時每名駕駛平均1天開5趟左右，遊客較多時平均1天開7、8趟，每站會停下休息等遊客，任務單純，路況等各方面都屬熟悉。

被問及是否有繫安全帶，江華章表示，園區不是在高速公路或一般公路，且行駛（時速）僅20公里，速度很慢，沒限制一定要繫安全帶；至於保險理賠及醫療費用部分，公司會負全責。

賴政安表示，南投地檢署獲報後非常重視，立即派檢察官到現場了解車禍發生狀況，後續會詳盡調查，釐清車禍經過。

南投縣消防局發布新聞稿說，下午1時8分救出所有傷者，事故造成1名乘客到院前心肺功能停止，2名乘客中度傷勢、4名乘客輕傷，司機疑手部骨折，分別送往竹山秀傳醫院、衛生福利部南投醫院、東華醫院與南基醫院，事故原因由相關單位進一步調查釐清。

