夫遭妻控強拉7歲女兒摸下體 恐涉離婚親權訴訟法官判無罪

C姓男子被妻子與7歲女兒指控幫女兒洗澡時，強拉女兒的手摸其下體，不過台南地院合議庭對相關事證存有質疑、難認C男犯罪，判決C男無罪。（資料照）

1名C姓男子與妻子從2022年間分居並商議離婚，他們的獨生女每隔2週會到C男住處小住；C妻與女兒指控2024年7月下旬C男曾與女兒一起洗澡、還說「爸爸下體是烏龜的頭」，強拉女兒手摸其下體，涉強制猥褻。台南地院法官審認C妻與丈夫有離婚、女兒親權訴訟，有切身利害關係；女兒心理諮商未提此事，難以女兒單一指述認定C男犯案，判C男無罪。

檢方起訴指出，C男與妻於2022年間起分居、2024年12月離婚，育有1名女兒小芷（化名），C男利用與妻分居期間，小芷每隔2週的週末會到C男位於台南的住處小住、相聚。

2024年7月下旬的父女相聚日，C男利用幫年僅7歲女兒洗澡的機會，強拉女兒的手去摸他的下體，涉強制猥褻。事後，C妻報警對丈夫提出告訴。

合議庭法官查指，2024年8月間，C男與妻子的LINE對話，可知C妻對丈夫提出離婚與小芷的親權歸屬訴訟，C男對待女兒的方式，C妻有切身利害關係，她對丈夫不利的證述要更嚴格檢視，避免有誣告的危險。

在C妻詢問下，小芷說出她跟爸爸洗澡，爸爸說這是烏龜的頭，就抓她的手去摸其下體，C妻很緊張，打電話給幼兒園園長，園長建議孩子接受心理諮商，只做了1次諮商。

法官調取診所有關小芷的病歷資料，得知小芷僅接受心理師諮商、未接受醫師看診，無醫療病歷；且據諮商內容，小芷諮商時間是在2024年7月22日（比發生小芷父親強制猥褻的時間為早），只做1次諮商，又諮商內容未見小芷提及父親強拉她手去摸生殖器之事，C妻對案發後的處置與診所諮商客觀事證不符，有重大瑕疵。

法官說，此案只有小芷單一指述，小芷也說父親只對她猥褻1次；而小芷那次與C男相聚時，C妻還提醒丈夫說「女兒生病，記得帶女兒就醫」，C男也有帶小芷去就醫，當時小芷有流鼻水、咳嗽、喉嚨發炎等症狀，C男怎會在女兒生病有症狀之時、強拉女兒去摸其生殖器，且僅此1次，實與常情有違、大有可疑。

法官並說，C男提出女兒從小到念小學的生活點滴照片，顯現小芷與父親互動時都露出開心的笑容，難認有異常之處；而C妻對小芷詢問錄影的舉證，難以排除有誘導7歲小芷的嫌疑。對於C男的涉案性，法官仍有合理懷疑，檢方提出的證據不足以積極證明C男有罪，因此判決C男無罪。此案還可上訴。

