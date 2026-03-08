你說我上圍豐滿我就來個摸你胸部?女公關這理由摸男客胸部判有罪

台中謝姓女公關碰觸男客胸部挨告性騷，上訴台中高分院判決駁回，全案確定。（記者陳建志攝）

台中一名男顧客，去年4月到一家餐飲店消費，一名謝姓女公關見他在店外座椅休息，以手觸摸他胸部數次，男顧客不滿被當成「男傳」（男性傳播）提告性騷擾，謝女辯稱是男客先說她上圍豐滿，才拍胸做出「你也不差」的動作，不過法官不信，一審依性騷擾罪，處有期徒刑2月，謝女不服上訴二審駁回，全案確定。

判決指出，一名39歲男顧客，去年4月5日到台中一家餐飲店消費，凌晨2點多到店外座椅處坐著休息準備離開時，謝姓女公關趁他來不及抗拒，以右手觸碰左胸後，快速拍打男顧客左胸數次，之後又徒手觸碰男顧客左胸1次，男顧客覺得被當成男傳（男性傳播）提告性騷擾。

謝女審理時，坦承有摸他胸部，強調當下已經跟他道歉，且稱是男顧客先說她上圍豐滿，才善意拍胸做出「你也不差」、「很厲害」類似軍警受勳時激勵、認同感覺的動作，否認性騷。

男顧客則表示，謝女當時走到他身邊輕浮的觸碰自己胸部，明確告知謝女「不要觸碰我胸部，我的胸部不是給別人隨便碰的。」謝女仍不改並繼續觸碰自己胸部，強調有拒絕並閃躲，感覺不舒服，覺得被當成男傳一樣被騷擾。

台中地院依性騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，謝女不服上訴二審。

台中高分院審理後認為，謝女碰觸男客胸部事證明確，強調「我感覺不舒服，覺得被當成男傳一樣被騷擾」，考量謝女犯後否認犯行，未與男客達成和解，且原審認事用法、量刑妥適，判決駁回，維持2月徒刑，全案確定。

