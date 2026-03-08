助詐騙集團設空殼公司賺3萬29人受害 首賠1030萬

呂女幫詐團辦理空殼帳戶，今得扛下被害人千萬元損失。（示意圖）

彰化呂女加入詐騙集團，協助集團收購人頭帳戶、設立空殼公司，並參與洗錢流程，導致29受害者損失逾千萬元，刑事部分被判2年10月徒刑，受害人展開民事求償，首宗案件彰化地院日前判呂女必須賠償120萬元、914萬元結阮女和吳女，接下來得得賠近千萬給其它被害人。

判決書指出，呂女於2022年間加入詐團，她主要負責收購及申辦人頭帳戶，協助集團洗白贓款。集團收購以每人15萬元的代價收購個人資料，呂女取得資料後虛設「耿宥工程行」公司，向市政府申請商業登記，並向國稅局申請開業，她將公司資料交給集團。集團再利用空殼公司至銀行申請帳戶。

被害人阮女，被吸引加入Line投資群組，對方佯稱透過「○○證券」APP投資股票可獲利。她於2023年3月20日，分兩次匯款85萬元及35萬元至集團提上述帳戶，總計損失120萬元；另一被害人吳女，同樣加入「保證獲利」投資LINE群組， 3月21日，分兩次匯款564萬元及350萬元至同一帳戶，損失914萬元。呂女坦承部分犯行，並供稱自己只獲3萬元報酬。

法官表示，詐欺集團猖獗多時，此等詐欺行為非但對於社會秩序危害甚大，且侵害廣大民眾之財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄全成泡影，更破壞人際往來之信任感，被告呂女加入詐欺集團，不僅申辦空殼公司、轉交帳戶，還參與提領、寄送，獲取報酬。以製造金流斷點，掩飾被害人等遭詐騙轉匯款項之本質及去向，促使詐欺集團更加猖獗氾濫，對於社會治安及個人財產安全之危害不容小覷，因此判處2年10月徒刑。其辦理之帳戶供集團使用，造成被害人阮女、吳女畢生積蓄成泡影，呂女須負損害賠償責任。

呂女的犯行共造成29人被害，其中以吳女損失914萬元最高，其次是郭男500萬元，其它人的損失約在30萬至150萬元之間。

