    首頁 > 社會

    元首維安人員安檢大巨蛋涉竊6顆簽名球 國安局：解除任務依法懲處

    2026/03/06 22:23 記者方瑋立／台北報導
    總統賴清德上週五現身大巨蛋觀眾席看比賽前，傳出有國安局江姓維安勤務人員在賽前場地安檢時，涉嫌竊走行銷公司休息室內6顆簽名球。（運動部提供）

    針對總統賴清德上（2）月27日赴台北大巨蛋觀看「2026台日棒球國際交流賽」時，傳出江姓維安勤務人員在賽前場地安檢期間，涉嫌竊走行銷公司休息室內6顆簽名球一案，國家安全局今（6）日回應，強調已於第一時間解除該員支援任務，歸建原單位，並將擴大調查釐清案情。

    據本報報導，總統賴清德上月觀看作為2026經典賽暖身賽的「台日棒球國際交流賽」，賽前江員實施場地安檢時，於休息室角落見有6顆棒球，包括人氣啦啦隊員「峮峮」等簽名球，竟順手拿回家。受害行銷公司發現遺失報警，警方通知江姓現役軍人到案，他主動歸還，訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    國安局今天說明，本案涉嫌人江姓勤員為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當日是執行場地安檢工作。有關其涉及違法部分，目前已由警方移送檢方偵辦。國安局強調，局內已於第一時間解除江員的支援任務，將其歸建原單位，刻正依相關法規程序進行行政懲處。

    針對後續調查與處置，國安局指出，目前正擴大調查釐清案情，倘若有其他同仁涉案，即依法究辦究責。國安局重申，未來將持續加強維安編組人員之法紀教育及管考，若有違反規定者，必將依法嚴加查處，絕不寬貸，以防杜類案再生。

