國民黨青年軍侵吞虛寶公積金 把錢拿去選舉、還債

國民黨青年軍陳識明涉侵吞虛寶公積金被判有罪。（資料照）

曾通過初選，代表國民黨參選高雄市前鎮區、小港市議員選舉的青年軍陳識明，被網友指控，他侵吞遊戲公會的公積金，陳到案後坦承犯行，並把錢還給網友，但仍被法官依侵占罪判拘役40日，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

2022年9月，國民黨高雄市議員陳麗娜原本已表明年底不再參選，但卻反悔又登記，讓初選通過的新人參選人陳識明跳腳，痛批陳麗娜「沒有誠信」，還到高雄市黨部遞交抗議書，直接點名黨部主委許福明應該下台。陳識明後來轉戰自媒體，曾是90萬人訂閱的YouTube頻道「Bit King比特王出任務」製作人。

請繼續往下閱讀...

判決指出，陳識明和郭姓網友是網路遊戲「遊戲-天堂M」團隊成員，依團隊規約，若團隊成員遊玩過程獲取遊戲寶物參加競標，拍賣所得將抽取10%作為團隊血盟基金（公積金），剩餘部分則由取得遊戲寶物的成員平分。

2022年1月10日起，陳識明負責保管團隊公積金，郭姓網友參加完虛寶競標後，把7200元滙到陳識明的銀行帳戶，陳識明扣除掉應支付拍賣款項後，把剩下的6609元據為己有，拿去支付選舉開銷及償還個人債務。

後來團隊解散，陳識明無法償公積金被告上警局，高雄地方法院審理時，陳識明坦承犯行，並趕緊把錢還給郭姓網友，仍被法官依侵占罪判拘役40日，得易科罰金，另宣告緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法