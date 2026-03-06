拿紙板護「牛肉湯秘方」？ 台南老闆擋錄影推擠被判刑

台南江姓牛肉湯老闆不滿燒餅店老闆錄影，持紙板推擠阻擋。他辯稱防偷營業秘密，台南地院不採信，依強制罪判拘役20日。（資料照，記者王捷攝）

台南某牛肉湯店的江姓老闆與隔壁燒餅店水火不容，江老闆見燒餅店老闆朝店內錄影，氣到拿厚紙板推擠阻擋，他辯稱燒餅店想偷牛肉湯的「營業秘密」，但台南地方法院認為光錄影偷不走湯頭配方，依強制罪判拘役20日。

去年7月間，燒餅店老闆帶著岳父坐在江男店門口騎樓，並站在公眾通行馬路上，持手機朝牛肉湯店內拍攝。當時店內正在營業，江男心生不滿，手持厚紙板上前推擠對方，迫使燒餅店老闆後退，此舉妨害對方在道路上自由行動與拍攝的權利，經警一分局方移送台南地檢署起訴。

請繼續往下閱讀...

審理時，江男極力辯稱對方故意妨害生意，拍攝已侵犯肖像權與營業秘密，所以才拿紙板阻擋屬合法自助行為。法官則認為，牛肉湯店面臨大馬路，是開放空間，根本沒有隱私、肖像權可言，且牛肉湯的湯頭與肉質等商業機密，絕非在店外拍攝就能學走，對方未侵入店內，所以不予採信。

檢方另外指出江男推擠致對方右上臂挫傷涉犯傷害罪，但法官仔細勘驗畫面發現，對方遭推擠時未露痛苦表情，反而面露笑容持續拍攝；且紙板接觸的是左手臂，明顯與驗傷單右側傷勢不符，紙板材質柔軟易折，江男未拿店內鍋蓋等硬物，足認無傷害犯意。此部分因屬想像競合犯，不另為無罪諭知。

南院審酌，江男遇鄰居糾紛未理性解決，反以推擠妨害他人。考量其賣牛肉湯月收入約10萬元及需扶養家庭等經濟狀況，且犯後否認犯行、未與對方和解，依強制罪判處拘役20日。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法