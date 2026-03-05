想發財反破財！彰化女賒帳下注48萬摃龜沒錢還 和彩券行店員雙雙挨告

許女想一夜致富，賒帳投注48萬6000元，全數摃龜。（示意圖）

彰化縣許女身無分文，卻一心想「馬上有錢」、「一夜致富」！她走進彰化市一間彩券行對店員張女佯稱「讓我投注」、等一下就領錢來，張女讓她下注。結果一晚就投注48萬6000元，全數摃龜，許女還不出錢，彩券行老闆火大，把許女和店員張女告到法院，2人事後與店家和解，但仍因涉犯詐欺罪，被判4月及2月徒刑，可易科罰金。

許女於2023年8月19日晚間8時33分進入彩券行，向店員張女說，「給我投注，事後會馬上去領錢」。彩券行原本就禁止賒帳下注，但張女誤認對方投注後即使輸錢，也有資力及意願會馬上去領錢來付款，因此同意許女以賒帳方式投注，只見許女贏了又拗，拗了又輸，張女看賠多贏少、情況不對，要許女「煞車」，結果玩到10點14分，沒贏半毛錢，總下注48萬6000元，許女說「我沒錢」，張女急忙打電話告訴老闆。

老闆直接對2人提告，雙方也透過彰化市調解委員會調解，2人願意共同分攤48萬6000元，張女已賠償老闆24萬3000元，許女至目前為止只賠1萬7000元。

法官表示，被告張女身為彩券行員工，理應盡忠職守，為告訴人謀求利益，竟企圖損害告訴人之利益，未經客人付款而擅自投注，致生損害於告訴人；被告許女明知其無資力支付下注金，竟仍使張女為其下單投注48萬6000元，而取得投注利益。念及被告2人犯後坦承犯行，且已與告訴人達成調解，判處張女2月、許女4月徒刑。

