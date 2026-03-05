沒賣就沒事？淘寶掃54件山寨愛迪達運動褲 女被判刑

陳女從淘寶、阿里巴巴等網站購入54件仿冒愛迪達長褲，雖未賣出即遭海關查扣，但因數量龐大被認具販賣意圖，判處拘役59日。（資料照）

買中國山寨貨，只要不賣就沒事？當心買太多一樣吃官司！陳女購入54件盜版愛迪達運動褲，在海關被查扣，雖一件未賣，仍因數量龐大被認定具販賣意圖，台南地方法院依違反商標法案件判處拘役59日。

陳女於2024年3月間，透過淘寶、阿里巴巴等拍賣網站，以每件100元至200元低價，訂購54件仿冒的愛迪達商標長褲。陳女隨後聯繫不知情的林男，利用其易利委帳號報關，委託物流公司將貨物輸入台灣。

這批貨物通關時遭高雄關人員查扣，經德商阿迪達斯公司鑑定確認為仿冒品並提告，針對只有買進卻沒有賣出為何仍被判刑，關鍵在於商標法的意圖規範。

依商標法規定，行為人具備「販賣意圖」輸入仿冒品即構成犯罪，雖然陳女的貨物在海關就被攔截，一件都沒有流入市面，但她單次進口高達54件同款運動褲，數量顯然遠超過一般人日常穿著所需。

大量買進的客觀行為，足以證明其輸入目的是為了日後販售營利，法院據此認定其具有明確的販賣意圖。

簡易法庭認為，陳女行為侵害商標權人利益，嚴重影響公平交易秩序。考量陳女犯後坦承犯行，已經與告訴人達成和解並賠償損害，對方也表示願意給予從輕量刑的機會。法院綜合評估其犯罪動機、輸入規模與家庭生活狀況後，判處陳女拘役59日，如易科罰金，以1000元折算一日，扣案的54件仿冒品則依法宣告沒收。全案目前仍可上訴。

