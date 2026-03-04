為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚悚5車連環撞！台中阿北路口暴衝 掃倒2機車波及警車釀3傷

    2026/03/04 10:14 記者許國楨／台中報導
    發生連環撞事故路口。（民眾提供）

    發生連環撞事故路口。（民眾提供）

    台中市北屯區太原路與旱溪東路口，3日晚間驚傳巨大撞擊聲響，瞬間變成一片扭曲鐵殼與散落零件的事故現場，71歲林姓老翁駕駛轎車沿太原路行駛，行經路口時疑未保持安全距離，猛力追撞前方停等紅燈的2部機車，強大衝擊力道讓機車當場倒地滑行，碎片四散。

    其中一輛機車被撞後失控往前衝，直接頂上正在路口執行勤務的警用巡邏車車尾，另一輛車則翻倒在巡邏車旁，安全帽與車殼零件散落一地，突如其來的連環撞擊讓路口頓時陷入混亂，現場一片狼藉。

    而撞擊並未就此停止，林翁車輛隨後又偏移擦撞一旁白色BMW休旅車，整輛轎車車頭幾乎全毀，引擎蓋嚴重扭曲掀起，保險桿脫落垂掛，宛如廢鐵。兩部機車橫躺在巡邏車後方及左側車道，畫面怵目驚心，交通一度受阻。

    警方獲報後立即趕赴現場處理、協助傷者送醫，事故共造成3人受傷，所幸經治療後均無生命危險，警方同時對5名駕駛實施酒測，結果均未超標，排除酒駕情事。詳細肇事原因，將交由專業鑑定單位進一步分析釐清；警方也提醒，駕駛人行經路口應減速慢行並保持安全距離，隨時注意前方車況，避免類似事故再次發生。

    林翁的藍色轎車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    林翁的藍色轎車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

    轎車掃倒兩輛機車又波及值勤中警車。（民眾提供）

    轎車掃倒兩輛機車又波及值勤中警車。（民眾提供）

