養不養改嫁36年老母？ 法院1理由判親生子仍有扶養義務

南投縣7旬老婦36年前丈夫病故後改嫁，3個兒子當時為18、16、10歲，由祖父母和叔叔照顧，前年老婦的繼子寄存證信函要繼母3個親生兒子扶養，3子打官司請求免除或減輕扶養義務，南投地院以老婦改嫁前扶養兒的時間計算，判決3子扶養義務減輕至10分之9、5分之4、2分之1。

南投縣1名74歲婦人，丈夫在1987年過世，她在隔年即改嫁，全心照顧改嫁家庭和4個繼子，親生兒子當時分別為18、16、10歲，則由孩子的祖父和叔叔同住，並由他們照顧扶養長大。

2024年老婦再嫁的先生過世，繼子即寫存證信函給其3個親生兒子，表示無意願照顧老婦，要他們接回自己的母親，3個兒子商量後，老母接回與老三同住在社會住宅，白天去上日托班，費用由長子負擔，3個兒子認為母親離家36年從未對親生兒子聞問，由3人盡扶養義務並不公平而打官司，請求免除或減輕扶養義務。

南投地院法官認為，老婦離家前仍有陪伴及照顧3個兒子，對親生兒子仍有一定生育及養育之恩，且有陪伴及照顧兒子部分時間，難認老婦對親生兒子全然未盡扶養義務。

因老婦並未請求兒子給付扶養費，法院無從逕予定扶養費數額，因此審酌婦人人在兒子們成年前有盡扶養3人義務的期間分別約18年、16年、10年，認為3個兒子扶養義務應減輕至10分之9（即20分之18）、5分之4（即20分之16）、2分之1（即20分之10）為適當，即為3人請求減輕對母親之扶養費的比例。

