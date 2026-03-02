朝聖太子集團「四大神獸」 老爸陪兒北上「小模型對尬真神獸」

為了趕上這場車壇盛事，林姓父親今日清晨6點便帶著兒子從台中驅車出發。（記者劉詠韻攝）

檢調偵辦太子集團洗錢案，台北地檢署查扣33輛頂級豪車後，囑託法務部行政執行署台北分署於偵查中進行變價拍賣。今上午於警專開拍，現場集結266組買家、近500人湧入競標；其中，一名林姓父親為了圓兒子的超跑夢，今清晨6時專程從台中北上，只為帶孩子一睹傳說中的「四大神獸」。

為了趕上這場車壇盛事，林姓父親今日清晨6點便帶著兒子從台中驅車出發；父子倆現身拍賣現場時，少年懷中緊抱著多款精緻的超跑模型，與後方價值連城的實車交相輝映，引起側目。林父受訪時表示，兒子從小對超跑情有獨鍾，家中的模型收藏琳瑯滿目，其中超過一半的車款都能在今日的拍賣清單中找到。

「今天特別把模型帶來，就是想讓兒子的『小車』能與現場的『大車』同框合影，這對他來說是夢想成真的一刻。」林父看著兒子興奮的神情，眼神中充滿欣慰。

這名少年不只是資深車迷，更是一位活躍於Instagram的短影音創作者。林父透露，兒子平日便展現高度行動力，不僅跑遍全台各大車展，甚至曾遠赴澳門觀賽，只為捕捉超跑疾速馳騁的身影。這次法拍會匯集Bugatti Chiron Sport、LaFerrari等頂級神獸，少年早已準備好攝影器材，打算將現場震撼的視覺衝擊剪輯成高品質的Reels，與社群媒體上的車友分享。

對於外界認為須繳納50萬元保證金才能入場的門檻，林父則展現出十足的支持與豁達態度。他坦言，只要小朋友開心，他就開心，況且能一次近距離看到這麼多平時難得一見的頂級名車，這種機會非常難得，對孩子來說也是最好的教育與體驗。

談及心儀車款時，少年興奮地展示手中的Ferrari LaFerrari（馬王）模型，眼神發亮地表示這是他心中的第一名；林父則在一旁笑著附和，雖然兒子鍾情紅馬，但他個人則更被Bugatti（山豬王）那獨特的機械美學與霸氣所吸引。

