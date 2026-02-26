2/26 威力彩、大樂透雙摃龜！今彩539千萬頭獎落桃園

2月26日開獎的今彩539頭獎開出1注，大樂透、威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2月26日開獎的今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區普仁里日新路2號1樓的「金兆豐彩券行」開出，大樂透、威力彩頭獎摃龜，大樂透春節大紅包開出16組，小紅包開出29組。

第115000017期威力彩中獎號碼為「第一區：03、19、27、30、37、38，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得762萬6170元；參獎4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共267注中獎，每注可得4000元；陸獎共1848注中獎，每注可得800元；柒獎共3608注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9540注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4654注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3832注中獎，每注可得100元。

第115000027期大樂透中獎號碼「01、16、22、24、47、48，特別號：07。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得318萬元；參獎共80注中獎，每注可得4萬2900元；肆獎共153注中獎，每注可得1萬4420元；伍獎共2714注中獎，每注可得2000元；陸獎共4191注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬3503注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2340注中獎，每注可得400元。

第115000027期49樂合彩中獎號碼為「01、16、22、24、47、48」。四合摃龜；三合共62注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1992注中獎，每注可得1250元。

第115000051期今彩539中獎號碼為「03、06、09、31、39」。頭獎共1注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共432注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬2315注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬8488注中獎，每注可得50元。

第115000051期39樂合彩中獎號碼為「03、06、09、31、39」。四合共開出17注，每注可得21萬2500元；三合共508注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬7170注中獎，每注可得1125元。

第115000051期3星彩中獎號碼為「052」。壹獎共159注中獎，每注可得5000元。

第115000051期4星彩中獎號碼為「7545」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

第115000027期大樂透春節大紅包中獎號碼「04、10、12、13、17、22、28、46、48」，春節小紅包：29。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出16組，總中獎注數17注，其中15組為單注獨得，另有1組由2注平分；小紅包則開出29組，總中獎注數為32注中獎。

大紅包累計開出377組，小紅包累計開出598組。下期（2月27日）持續加開。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透春節大、小紅包中獎號碼。（擷取自台彩官網）

