2/25 今彩539頭獎開3注！千萬獎落新北、高雄、桃園 大紅包開21組

2月25日開獎的今彩539頭獎開出3注，獎落高雄、新北、桃園。（本報合成）

2月25日開獎的今彩539頭獎開出3注，由高雄市鼓山區九如四路702號1樓的「鑫宜億彩券行」、桃園市八德區大同里廣福路94號的「鈔吉兆彩券行」及新北市板橋區三民路2段205之2號的「迎富貴彩券行」開出，大樂透頭獎摃龜，大樂透春節大紅包開出21組，小紅包開出38組。

第115000026期大樂透中獎號碼「07、15、22、38、45、49，特別號：31。頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得55萬元；參獎共67注中獎，每注可得5萬3315元；肆獎共224注中獎，每注可得1萬0251元；伍獎共3095注中獎，每注可得2000元；陸獎共4222注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬0747注中獎，每注可得400元；普獎共5萬4897注中獎，每注可得400元。

第115000026期49樂合彩中獎號碼為「07、15、22、38、45、49」。四合1注中獎，每注可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2049注中獎，每注可得1250元。

第115000050期今彩539中獎號碼為「05、22、28、35、36」。頭獎共3注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共329注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1886注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬6688注中獎，每注可得50元。

第115000050期39樂合彩中獎號碼為「05、22、28、35、36」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共229注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2923注中獎，每注可得1125元。

第115000050期3星彩中獎號碼為「683」。壹獎共93注中獎，每注可得5000元。

第115000050期4星彩中獎號碼為「9312」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

第115000026期大樂透春節大紅包中獎號碼「02、05、11、20、24、26、38、40、45」，春節小紅包：16。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出21組，總中獎注數24注，其中18組為單注獨得，另有3組由2注平分；小紅包則開出38組，總中獎注數為46注中獎。

大紅包累計開出361組，小紅包累計開出569組。下期（2月26日）持續加開。

相關連結請見︰

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

