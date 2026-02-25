防堵看護閃婚老人奪產 律師提醒：做對「這2件事」比提告更有用

黃泓勝認為，保障長輩財產的關鍵在於事前規劃，若已有判斷能力問題，應及早聲請監護或輔助宣告；若尚具能力，則可透過信託、意定監護及合法遺囑等方式安排。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

高齡長者與看護登記結婚，進而引發子女擔心財產遭覬覦的糾紛已屢見不鮮，而實務上，當長輩仍具備判斷能力時，單純的監護宣告往往緩不濟急，且法律門檻極高。律師黃泓勝建議，面對這類風險，關鍵在於事前規劃，透過信託制度、意定監護及預見性的法律安排，方能有效平衡長輩的自主權與家族資產的安全性，避免陷入事後舉證困難的訴訟泥沼。

黃泓勝指出，監護制度是針對已出現判斷能力缺陷者設計，若未經法院宣告監護或輔助，且當事人並非癱瘓或植物人等明顯失能情況，法律上多半推定其具完全行為能力。因此，若長輩在未聲請監護情形下簽署契約，日後要主張無效相當困難，除非能提出明確證據，例如錄音錄影證明當時確實欠缺判斷能力，否則法院通常不易認定契約無效。

請繼續往下閱讀...

在財產管理上，黃泓勝建議可透過銀行信託制度處理，信託受託人雖可由親友擔任，但因受託人握有處分信託財產的權限，為降低爭議，實務上多建議由銀行擔任受託人，家屬則可擔任信託監察人監督運作。銀行信託管理費約為0.2%至2%不等，現金資產亦可透過定存利息支應部分費用。

若擔心不動產被擅自處分，有人會考慮辦理預告登記。不過黃泓勝認為，預告登記制度原意在防止「一屋二賣」，限制未來僅能將不動產移轉給特定權利人，並非一般財產保全工具，若為其他目的濫用制度，可能產生法律風險。

黃泓勝也提到，所謂意定監護，指的是長輩在尚具完全能力時，預先約定未來若失能由特定人擔任監護人。該制度須經公證，日後仍需由法院裁定是否進入監護程序，其優點在於可預防親屬間爭奪監護權。

若長輩已遭詐騙損失財產，家屬可提起民事訴訟請求返還或損害賠償，也可提出刑事告訴，爭取和解機會。然而實務上常面臨對方脫產或無資力情形，即便勝訴也未必能追回損失。

因此，黃泓勝認為，保障長輩財產的關鍵在於事前規劃，若已有判斷能力問題，應及早聲請監護或輔助宣告；若尚具能力，則可透過信託、意定監護及合法遺囑等方式安排。等到發生糾紛才尋求救濟，往往舉證困難且效果有限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法