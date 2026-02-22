雲林北港大樓疑民眾吵架怒丟狗墜樓 網氣炸轟「喪心病狂」

熱心民眾趕緊將受重傷的狗兒送往嘉義動物醫院救治中。（擷取臉書社團「北港在地生活」）

雲林縣北港鎮昨（21）日傳出圓環某大樓，疑似有住戶吵架，情緒失控將米黃色犬隻從高樓處丟下導致狗兒重傷，熱心民眾見狀後趕緊送醫治療，更將狀況發文至網路社群，要飼主出面。此文一出，網友紛紛氣炸，直呼「喪心病狂」。對此，雲林縣動植物防疫所及北港警分局表示，將調查事發經過及涉案人身分。

民眾在臉書社團「北港在地生活」發文，指在北港圓環大樓，飼主疑似吵架，怒氣之下狗狗從不知道幾樓被丟下來，狗狗內出血嚴重，已被送往嘉義的動物醫院急診室，目前正在治療中，也希望飼主能主動聯絡。無獨有偶，社群平台Threads上同樣有救援狗兒的民眾，分享大樓監視器畫面，更直言「真的很不爽」。

請繼續往下閱讀...

根據監視器畫面，可看見一團黑色物體由高處墜地後，狗狗發出吠叫聲。網友們看見發文及影片後，紛紛怒斥「喪心病狂」、「這種人需要被制裁」、「肉搜了」、「真的不是人，太可惡了」。

對此，北港警分局表示，初步勘查與訪查，現場未發現疑似行為人，相關情形仍待釐清，將會同雲林縣動植物防疫所持續調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，積極查明事發經過及涉案人身分。

動防所表示，一旦查明行為，將依動保法第六條、第廿五條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

北港圓環某大樓，疑有住戶吵架情緒失控將狗兒從高樓丟下，導致狗兒重傷。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法