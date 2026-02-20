因小失大！為了賺5百元淪詐欺共犯 法官判9月徒刑

基隆地院近日審結，認定羅男觸幫助犯詐欺取財罪，判處有期徒刑9月，不法所得沒收。（記者吳昇儒攝）

男子羅偉廷前年10月25日在詐騙集團成員的帶領下，到桃園某電信門市辦理預付卡門號，SIM卡拿到手後，就交給對方換取5百元報酬。事後，詐騙集團利用該門號犯案，警方循線逮捕羅男，並移送基隆地檢署偵辦。基隆地院近日審結，認定羅男觸幫助犯詐欺取財罪，判處有期徒刑9月，不法所得沒收。

檢警調查，朱、陳姓被害人遭詐後，將款項交付給車手，事後發現異狀報警處理。偵辦人員循線找到用來詐騙的門號，就登記在羅男名下，因此約談他到案說明。

請繼續往下閱讀...

羅男應訊時表示，自己在網路上看到辦門號換現金的廣告訊息，因為缺錢便與自稱「陳專員」的人聯繫，對方帶著他到桃園辦理預付卡門號，事後門號賣了5百元，但完全沒有幫助詐欺的犯意。檢察官偵訊後，認定羅男行為已涉犯幫助詐欺取財，依法提起公訴。

法官認為，羅男先前已有詐欺相關犯行，被判有期徒刑1年確定；雖其辯稱不知對方取得門號是要進行詐騙，但經詢問發現，其辯詞存在諸多不合常情之處。羅男服刑出獄後，未心生警惕作用，仍再犯同類詐欺案件，顯見前罪徒刑執行無成效，故有必要加重處罰，且本案屬於累犯，依法得加重其刑。

法官認定羅男觸犯幫助犯詐欺取財罪，判處有期徒刑9月，不法所得5百元沒收，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法