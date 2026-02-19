夫妻淡水天元宮賞櫻迷路！警消摸黑救援成功

警消人員順利在漆黑樹林中尋獲王姓夫婦。（記者楊心慧翻攝）

春暖花開，淡水天元宮櫻花盛放，吸引大批民眾前往賞花踏青，卻在熱鬧花季中傳出山區迷途驚魂！一對年約60歲的王姓夫婦13日傍晚賞櫻後，臨時起意前往鄰近「山仔頂登山步道」健行，未料因天色迅速轉暗，加上對路況不熟，誤入偏離步道的樹林區域，受困山中動彈不得，所幸警消人員順利在漆黑樹林中尋獲王姓夫婦。

王姓夫婦本月13日17時許，兩人發現四周盡是高聳竹林，無法辨識方向，心急之下撥打110求助，水源派出所警員王經堯接獲通報後，立即回撥電話安撫情緒，消防局同時以手機定位經緯度座標，掌握受困位置。

警方隨即會同消防搜救人員組成救援小組，依據精準座標規劃路線，避免盲目搜尋，在崎嶇山徑與昏暗天色下徒步挺進。歷經約40分鐘搜尋，終於在漆黑樹林中尋獲兩人。

「原地待援」撥打110或119

王姓夫婦晚間8時許，在警消護送下平安返回登山口，僅因長時間行走體力透支，無明顯外傷，無須送醫，後續由警方協助接駁至安全地點自行返家。

王姓夫婦事後驚魂未定地表示，原本只是想趁賞花之餘多走一段路，沒想到山區天色變化快速，一時失去方向，幸好救援人員及時趕到，否則後果難以想像。

淡水警分局呼籲，春季山區氣候多變，入山活動務必評估體力與天候，提前規劃路線並留意日落時間，切勿貿然進入不熟悉的山徑；如不慎迷途，請保持冷靜並撥打110或119求助，切記「原地待援」是確保安全的重要原則。

