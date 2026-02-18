外籍騎士誤闖被撞傷釀多車追撞 國1中壢北上車流一度「紫爆」

外籍騎士誤上國道與轎車發生碰撞，國1中壢北上車流一度「紫爆」。（取自高速公路即時影像）

國道1號今（18）日大年初二晚間上演驚險一幕！國1北上中壢休息站路段約55.5公里處，今晚9點許發生外籍機車騎士誤闖國道遭撞擊的事故，騎士被撞受傷倒地，腿部因為撞擊變形骨折，北上車道一度全面封閉車流嚴重回堵，傷者由桃園市消防局救護車送醫後，國道警方迅速進行相關採證，現場車流於40分鐘內就恢復，至於車禍原因還有待釐清。

桃園市消防局今晚8點59分許接獲通報，國道1號55.6公里北向中壢路段發生車禍，一名外籍機車騎士誤上國道與轎車發生嚴重碰撞受傷，還造成多輛汽車追撞，受傷騎士因左腿骨折、右手擦傷，經救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置後，由內壢消防分隊救護車送往林口長庚醫院救治。

警、消表示，這名受傷的外籍騎士姓名、年齡待查，初步判定傷勢為腹部破裂、腎臟出血、左右腳骨折，所幸意識還算清醒，至於為何騎車誤上國道以及事故原因，由國道警方進一步釐清中。

警方呼籲，誤闖國道（高速公路）屬於危險違規行為，依道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處3000元以上6000元以下罰鍰。若有上述違規行為應立即將車輛停靠路肩、開啟危險閃燈，人員快速移至護欄外安全處，並撥打「1968」或110報案，由警方協助排除。

救護人員幫機車騎士固定後送醫，所幸傷者還有意識。（取自高速公路即時影像）

誤上國道的機車被撞橫倒路邊。（警方提供）

誤上國道的機車被撞橫倒路邊，國道警方封閉道路處理。（警方提供）

