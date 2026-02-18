2/18今彩539頭獎開3注！1000萬獎落新北、南投、宜蘭 大紅包開36組

2月18日開獎的今彩539頭獎開出3注，大樂透頭獎摃龜。（本報合成）

2月18日開獎的今彩539頭獎開出3注，由新北市林口區中山路8號1樓的「金佰億彩券行」、南投縣埔里鎮西門里中正路476號1樓的「錸得富彩券行」及宜蘭縣壯圍鄉壯五路109號1樓的「億億彩券行」開出，大樂透頭獎摃龜，大樂透春節大紅包開出36組，小紅包開出53組。

第115000019期大樂透中獎號碼「16、35、36、37、39、49，特別號：45。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得228萬元；參獎共112注中獎，每注可得5萬6623元；肆獎共209注中獎，每注可得1萬9506元；伍獎共5167注中獎，每注可得2000元；陸獎共6552注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬7054注中獎，每注可得400元；普獎共9萬2510注中獎，每注可得400元。

第115000019期49樂合彩中獎號碼為「16、35、36、37、39、49」。四合3注中獎，每注可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3400注中獎，每注可得1250元。

第115000043期今彩539中獎號碼為「08、10、12、32、33」。頭獎共3注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共420注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬5114注中獎，每注可得300元；肆獎共16萬5486注中獎，每注可得50元。

第115000043期39樂合彩中獎號碼為「08、10、12、32、33」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2605注中獎，每注可得1125元。

第115000043期3星彩中獎號碼為「025」。壹獎共122注中獎，每注可得5000元。

第115000043期4星彩中獎號碼為「3591」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

第115000019期大樂透春節大紅包中獎號碼「02、04、06、17、20、24、29、30、45」，春節小紅包：10。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出36組，總中獎注數42注，其中30組為單注獨得，另有6組由2注平分；小紅包則開出53組，總中獎注數為73注中獎。

大紅包累計開出196組，小紅包累計開出282組。下期（2月19日）持續加開。

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

