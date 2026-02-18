為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑放爆竹不慎 頭份綜合球場起火燃燒

    2026/02/18 21:29 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市六合綜合運動場晚間發生火警，球場內冒出熊熊火光。（圖由陳光軒提供）

    頭份市六合綜合運動場晚間發生火警，球場內冒出熊熊火光。（圖由陳光軒提供）

    苗栗縣頭份市六合綜合運動場，因增設太陽光電系統暫停開放，但今（18日）晚間7點多卻發生火警，經消防隊員一小時灌救順利撲滅。火警發生前，有民眾在運動場施放爆竹，消防不排除為燃放爆竹不慎所致。

    縣府推動能源轉型與淨零政策，在六合綜合運動場增設太陽光電工程，約2公頃的運動場地將成為風雨球場，工程於去年12月進場，預計今年3月31日完工。因應施工作業，縣府也公告球場暫停對外開放，請民眾暫時先轉往他處活動。

    春節期間，工程暫停，不料，今晚卻發生火警，球場內冒出熊熊火光。苗栗縣政府消防局接獲民眾報案，派遣人車前往灌救，到場發現球場工區內草木起火燃燒，但未波及到工區內已搭設之鋼架棚之範圍，經布水線灌救，將火勢撲滅，沒有人員受傷。

    消防局第三大隊表示，不排除為民眾燃放爆竹引發火警，有待火調人員進一步調查釐清，呼籲民眾注意爆竹燃放安全，共同維護春節平安。

    縣議員陳光軒也接獲民眾反映，通報消防局灌救。陳光軒表示，往年春節期間，總有民眾到六合綜合運動場施放爆竹，不僅場地內留下一堆爆竹垃圾，不少地板甚被火藥燻得東一塊黑、西一塊黑。今晚據附近居民反映，火警前有人在運動場內放鞭炮，之後就發生火警。

    消防人員到場滅火。（圖由陳光軒提供）

    消防人員到場滅火。（圖由陳光軒提供）

