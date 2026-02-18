為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台3線獅潭段轎車撞斷電桿 4人受傷送醫

    2026/02/18 18:21 記者彭健禮／苗栗報導
    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段，今（18日）下午2點許發生轎車衝撞電線桿事故，車內4人受傷送醫，電線桿也因此斷裂傾斜。警消人員將傷者送醫，除封閉事故地點南下車道，並通知台電人員搶修。

    苗栗縣大湖警分局於今天下午2點許獲報，台3線122.4公里獅潭鄉路段，發生一輛轎車衝撞電線桿事故，派遣汶水、和興派出所員警前往處置。經初步調查，為71歲羅姓老翁開車由台3線南下行駛內側車道，至事故地點時，不明原因偏移至外側車道自撞電桿。

    撞擊力道致使電桿斷裂傾斜、草莓園招牌受損，也波及另一輛停於路旁的藍色汽車。羅姓老翁車上4人皆表示胸部不適，由消防人員送醫治療，無生命危險。羅翁經警方酒測，未有飲酒情形，事故原因待調查釐清。

    因電桿撞擊後斷裂傾斜，僅賴電纜線拉撐，警方也封閉南下車道，管制北上車道雙向通行，並通知台電人員到場搶修。大湖警分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

    台3線苗栗縣獅潭鄉路段轎車衝撞電線桿，電桿斷裂傾斜。（圖由警方提供）

