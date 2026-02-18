為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東消防空拍定位 成功營救溯溪受困民眾

    2026/02/18 18:18 記者黃明堂／台東報導
    台東縣延平鄉傳出男子溯溪受困，台東消防局出動人員、空拍機與水域救援團隊搶救。（記者黃明堂翻攝）

    ​大年初二台東縣延平鄉傳出一起驚險的溯溪受困意外。中午時分，一名民眾於北絲鬮溪溯溪時受困對岸，由於山區氣溫變化大、且該民眾缺乏保暖衣物，電力也即將耗盡，情況一度危急。台東縣消防局接獲報案後，迅速出動空拍機與水域救援團隊，成功在湍急溪水中將人平安救出。

    ​台東縣消防局指出，今日中午12時2分接獲報案，指稱延平鄉北絲鬮溪有1名身穿藍色外套、背著藍色背包的民眾受困。儘管該名民眾備有簡單飲水與零食，但現場缺乏備用水源與保暖裝備，若搜救行動拖延至入夜，恐面臨失溫風險。為爭取救援時效，消防局立即派遣延平分隊、關山分隊共3輛救援車輛，動員8名警消及1名山域機能型義消趕赴現場，並攜帶空拍機及水域急流救援裝備同步出勤。

    ​由於山區與溪谷地形崎嶇複雜，搜救人員抵達現場後，果斷升起空拍機進行偵查。透過科技協助，救援團隊在短時間內便在溪谷中精準鎖定受困者身影。地面搜救人員確認位置後迅速挺進，面對湍急的溪流，指揮官副大隊長林承逸下令採取專業水域救援戰術。

    ​搜救人員首先採用「攻擊式」入水法，奮力橫渡急流靠近待救者，並在協助民眾穿妥救生裝備後，巧妙運用水流力量與繩索牽引的「鐘擺」技術，安全且平穩地將受困民眾帶回岸邊。為確保過程萬無一失，岸上團隊也嚴格落實「第二備援」機制，人員全程手持拋繩袋於下游處警戒，確保整體救援環節滴水不漏。

    ​經救護人員初步評估，該名受困民眾生命徵象穩定、身體狀況良好，並表示無須就醫。此次任務圓滿達成，不僅展現台東縣消防局面對複雜地形，靈活運用科技設備與紮實水域救援技法的專業能力，也讓這場春節驚魂記平安落幕。

    台東縣延平鄉傳出男子溯溪受困，台東消防局出動人員、空拍機與水域救援團隊搶救。（記者黃明堂翻攝）

