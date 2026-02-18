為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欠5000元遭3人狠砸愛車 桃園男嚇到自撞「連滾帶爬」狂奔求助警

    2026/02/18 18:33 記者李容萍／桃園報導
    當事人因5000元債務未還，愛車慘遭3嫌砸毀。（警方提供）

    當事人因5000元債務未還，愛車慘遭3嫌砸毀。（警方提供）

    桃園市桃園區龍壽街旁昨（17日）晚8點53分發生一件討債糾紛，1名吳姓男子與47歲當事人發生嚴重口角，吳男暴怒，夥同2名友人以拳頭砸毀當事人的福斯轎車車窗，當事人嚇壞駕車離開，途中不慎撞上分隔島，迅速下車還「連滾帶爬」、一路拔腿狂奔報案。

    有網友事後將行車紀錄器畫面PO上社群平台，表示「自己買個飯回家，就遇到那麼刺激的自撞…副駕下車一臉懵，駕駛直接棄車逃跑？下車一路狂奔，阿是要跑去哪裡？完美詮釋了『匆匆忙忙連滾帶爬～』」。

    從畫面可見，當事人因太過緊張，不慎於蘆竹區龍壽街與文中路一段右轉時擦撞分隔島，導致車輛故障卡在路中央，而後他下車狂奔至一旁果菜市場內躲避，過程中還一度跌倒，神情驚恐，深怕3名犯嫌再度追來，最後向警方報案，請求救援。

    據了解，這名當事人欠了吳男5000元債務，雙方相約桃園區龍壽街路旁談判，未料吳男及2名友人前去赴約，其間吳男與當事人發生口角，憤而徒手砸毀當事人所駕駛轎車車窗，當事人見無法溝通即駕車離開，過程中不慎於蘆竹區龍壽街與文中路一段右轉時擦撞分隔島，下車躲避、同時向警方報案。

    桃園警分局龍安派出所昨晚接獲蘆竹警分局轉報，隨即趕往現場，釐清案情後迅速展開追查，於3小時內將吳姓男子等3人全數查緝到案，今日依妨害自由、毀損罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

    當事人因太過緊張，不慎於蘆竹區龍壽街與文中路一段右轉時擦撞分隔島，導致車輛故障卡在路中央。（警方提供）

    當事人因太過緊張，不慎於蘆竹區龍壽街與文中路一段右轉時擦撞分隔島，導致車輛故障卡在路中央。（警方提供）

    當事人下車狂奔至一旁果菜市場內躲避，過程中還一度跌倒，神情驚恐，深怕3名犯嫌再度追來。（取自Threads）

    當事人下車狂奔至一旁果菜市場內躲避，過程中還一度跌倒，神情驚恐,深怕3名犯嫌再度追來。（取自Threads）

