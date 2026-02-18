金錢糾紛砸車洩憤！馬公男掌擊玻璃自傷還開嗆 警帶回保護管束

澎湖馬公蘇姓男子年初二凌晨砸毀車輛，還發文嗆聲。（記者劉禹慶翻攝）

澎湖縣政府警察局馬公分局今（18）日凌晨3時30分接獲報案，指稱馬公市西衛宸威殿前有民眾砸毀車輛。警方立即趕赴現場，發現自小客車前後擋風玻璃遭毀損，隨即於周邊巡查，發現一名男子形跡可疑躲在巷內，經盤查確認為蘇姓男子（93年次）涉有重嫌。蘇男右手掌有明顯傷勢，並當場坦承徒手毀損車輛，警方於凌晨3時50分依規定管束帶返所偵辦。

經查，蘇嫌供稱因與車主友人有金錢糾紛，一時情緒失控犯案；實際使用人已提出毀損告訴，全案依毀損罪函送偵辦。蘇嫌於後續警詢中坦承不諱。另經查，該車輛登記車主為劉姓男子，警方多次聯繫未果；目前實際使用人魏姓男子表示已向車主購買該車，但尚未辦理過戶，並已對蘇嫌提出毀損告訴。相關法律程序將持續辦理，並待通知登記車主到案釐清案情，以完備報案程序。

蘇男當時身上散發濃厚酒味，警方研判有暴力行為，為避免持續危害他人或自傷，依規定予以保護管束帶返派出所處理，並依法偵辦毀損案件。警方呼籲民眾遇有糾紛應循理性合法管道解決，切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

