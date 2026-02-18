為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    煙火餘燼未熄險釀禍 中和警眼尖發現撲滅化解危機

    2026/02/18 13:12 記者楊心慧／台北報導
    新北市中和區恐龍園區公園昨晚（17日）21時許，員警執行巡邏勤務期間，發現路旁疑有民眾施放煙火後未完全熄滅。（記者楊心慧翻攝）

    春節期間，民眾常在河堤或是公園內放鞭炮、煙火，但須注意是否未完全熄滅，否則恐有安全問題。新北市中和區恐龍園區公園昨晚（17日）21時許，員警執行巡邏勤務期間，發現路旁疑有民眾施放煙火後未完全熄滅，仍有殘留火苗，員警見狀立即取用巡邏車上滅火器進行撲滅處置，所幸未造成財損或傷亡。

    中和警分局指出，員警昨天（17日）21時許執行巡邏勤務行經轄內時，發現路旁疑似有民眾施放煙火後未完全熄滅，地面仍殘留火苗與餘燼，在夜間微風助長下，恐有延燒風險。

    巡邏員警見狀不敢大意，立即取用巡邏車上配備的滅火器進行撲滅，同時通報119請消防人員到場支援。警消合作下迅速將殘火完全撲滅，並仔細檢視周邊草叢與地面餘燼，確認無復燃危險後才離開現場，成功化解一場可能擴大的火警意外。

    中和警分局呼籲，本案未造成人員傷亡或財物損失，但提醒民眾施放煙火後務必確認火源完全熄滅尤其天乾物燥或夜間風勢較大時，火星極易引燃周邊可燃物，稍有不慎便可能釀成災害。

    中和警分局強調，將持續加強巡邏勤務，守護社區安全，也呼籲民眾共同維護公共環境，避免類似情況再度發生。

