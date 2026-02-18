奇蹟生還！台東獨居翁墜山坡受困3日 靠「木棍引水」撐過死劫

池上鄉振興村一名老翁受困3日，池上分駐所救援。（記者黃明堂翻攝）

在台東縣池上鄉的一個寧靜村落裡，一場與時間賽跑的生命救援行動過年期間上演。振興村一位獨居長者突然「人間蒸發」，鄰居連敲3日大門都無人回應，驚覺不妙趕緊報警。池上分駐所所長蔡欣妤與警員林泓成接報後火速趕往，今天在在一處山坡菜園內發現該名長者倒臥地面，他3天來在寒冷天氣中躺著靠一根木棍引流水桶的水止渴，撐住生命，被發現時意識清楚。

關山分局表示，池上分駐所於今9時47分接獲民眾報案，指稱池上鄉振興村一處民宅內獨居長者連3日敲門均未有人回應，恐其發生意外，遂撥打池上聯合所電話求助警方。所長蔡欣妤與警員林泓成獲報後，立即趕赴現場查訪，惟於屋內也未發現長者蹤影，情況一度令人憂心。

警方隨即去電請振興村長林宗玉及地方民意代表潘旭瑞協同，擴大搜尋範圍，針對住家周邊逐一查看，並沿鄰近山坡與菜園仔細搜尋。最終在一處山坡菜園內發現該名長者倒臥地面，所幸意識清楚。長者表示，日前前往菜園巡視時不慎跌倒，因地勢偏僻、行動不便，無法自行起身，已在原地受困3日。鄰近有一個水桶，桶內有根木棍，水就沿著棍子流下，期間就靠這樣「舔水」維生，員警聽了都覺得不可思議。

警方立即通報119，關山消防分隊迅速到場救援，現場檢測生命徵象穩定，僅體溫略高。但因地勢陡峭不易通行，警消人員合力以擔架固定傷者，步行抬送至道路旁救護車處，全程小心戒護，避免造成二次傷害，隨後送往關山慈濟醫院接受進一步診治。整起救援過程分工明確、配合順暢，展現地方團隊合作默契。

池上聯合所所長蔡欣妤呼籲，若家中有獨居長者，家屬應多加關懷並保持聯繫，亦可與村里長及警方建立聯絡機制。

