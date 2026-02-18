4歲男童好奇進站走失 捷警貼心安撫護送見親母

捷運警察隊接獲報案後立即到場，除安撫男童情緒並同步調閱監視器畫面與廣播，隨後在站外連通道尋獲心急如焚的母親。（記者鄭景議翻攝）

台北市1名4歲男童上週末與母親前往捷運亞東醫院站時，趁著母親在站外加值悠遊卡的空檔，因一時好奇竟跟隨其他旅客進站而走失。捷運警察隊接獲報案後立即到場，除安撫男童情緒並同步調閱監視器畫面與廣播，隨後在站外連通道尋獲心急如焚的母親，成功讓這對母子在短時間內平安團圓。

捷運警察隊第四分隊指出，員警林憲聖日前在執行守望勤務時，接獲通報指稱亞東醫院站有男童走失。經了解，該名4歲男童與母親外出搭車，母親在出站後先至站外加值機加值，沒想到男童疑似被進站的人群吸引，竟獨自跟著其他乘客刷卡進站。所幸有熱心民眾在月台層發現男童落單，隨即將他帶往詢問處請求站務人員協助。

員警抵達後，發現男童神情焦慮且不斷張望，立即先行安撫其情緒，並與捷運公司站務人員合作，調閱站內監視器畫面確認男童移動動線。同時，警方也通報捷運公司進行全站廣播，並聯繫沿線各站確認是否有家長正在尋找孩童。不久後，員警果然在站外連通道發現正在四處奔尋、情緒激動的男童母親。

母親見到孩子在警察陪同下平安無事，終於放下心中大石，對警方及熱心民眾的即時伸援表達由衷感謝。捷運警察隊呼籲，民眾攜帶孩童搭乘MRT時，務必隨時留意孩童動向，避免短暫分離造成危險。警方建議，家長可於孩童隨身物品放置聯絡資訊，或配戴親屬聯絡名牌，若不慎走失應立即撥打110或尋求站務人員協助，警方將第1時間介入確保孩童安全。

