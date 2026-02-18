69歲男除夕前欲領270萬投資 萬華警識破假APP阻詐

69歲江姓男子除夕前誤信友人介紹的投資機會，前往銀行準備提領270萬元現金進行理財。（記者鄭景議翻攝）

台北市69歲江姓男子除夕前誤信友人介紹的投資機會，前往銀行準備提領270萬元現金進行理財。萬華分局東園街派出所獲報到場後，發現江男手機內使用的投資APP並非正規軟體，且匯款帳戶竟為私人帳戶，當場識破這是典型的投資詐騙，成功保住江男辛苦存下的養老鉅款。

萬華分局東園街派出所日前接獲銀行通報，指稱有1名男子欲提領大額現款，因神情異樣且疑似遭到詐騙，請求警方協助。所長梁宇謦與警員林黃斌隨即趕往現場，經了解，江男自稱透過朋友介紹得知1個優渥的投資機會，才打算匯款270萬元進行理財投資。

請繼續往下閱讀...

警方在江男同意下，檢視其手機對話紀錄及使用的投資軟體，發現該APP版面粗糙，與銀行正規使用的應用程式明顯不同，且江男與該名「友人」認識時間並不長，對方卻不斷慫恿其投入資金。員警進一步查詢江男欲匯入的收款帳戶，確認該帳號為個人所有，並非合法的投信公司金融帳戶，研判為典型投資詐騙。

員警隨即向江男解釋，詐騙集團常會引導民眾下載非正規APP，並在後台操作虛假獲利數據，誘使民眾持續投入金錢後再將資金蠶食鯨吞。江男在警方耐心解釋後，才驚覺自己差點落入圈套，表示會再三查證，並對警方的即時提醒表達由衷感謝。

北市萬華分局呼籲，年關將至，各類假投資詐騙手法層出不窮，民眾投資時務必謹慎思考並多方查證，切勿輕信來路不明的高獲利訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法