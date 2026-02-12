魂斷知卡宣大道！7旬婦機車外側左轉遭撞擊 送醫搶救不治

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今清晨發生一起死亡車禍！機車行經路口時，疑似從外側車道直接切左轉彎，與後方同向、直行白色汽車發生碰撞。 （民眾提供）

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今（12）日清晨發生一起死亡車禍！71歲張姓老婦人騎機車行經路口時，疑似從外側車道直接切左轉彎，與後方同向、由73歲吳姓老翁駕駛的直行白色汽車發生碰撞。張婦當場連人帶車倒地，頭部遭重創失去呼吸心跳，經送醫搶救仍於上午8點多宣告不治。警方初步調查雙方皆無酒駕，詳細肇責歸屬正由警方釐清中。

初步調查，事故發生在今日清晨5時54分許，正值天色微亮之際，張姓婦人騎輕型機車，沿吉安鄉知卡宣大道三段由東往西方向行駛。當張婦行經永興四街路口，準備從外側車道向左轉彎進入永興四街時，與後方同向行駛在內側車道、由吳姓老翁駕駛的白色汽車發生擦撞。

請繼續往下閱讀...

由於撞擊力道不小，張婦當場噴飛倒地，造成頭部受重創大量出血，救護人員趕抵現場時，張婦已失去呼吸心跳狀態。花蓮縣消防局救護人員立即把傷者送往醫院，醫護人員接力搶救約2小時，最終仍因傷勢過重宣告死亡，家屬接獲通知趕往醫院，悲慟不已。

警方隨即在現場進行採證調查，經查張姓婦人持有普通輕機駕照，白色汽車駕駛吳男則領有合格駕照，吳男經現場實施酒測，數值為0；至於死者張婦則由醫院進行抽血檢測。警方在現場也同步調閱路口監視器，釐清當時雙方的行車動向與轉彎過程。

吉安警分局呼籲，清晨時段視線較不明朗，用路人行經路口時務必減速慢行。機車騎士在路口轉彎時應注意後方來車，若有二段式左轉號誌路口須遵守交通規則二段式左轉，若無，也應注意後方來車提前打方向燈逐漸切入內車道；自小客車駕駛也應隨時注意車前狀況，保持安全距離，以確保行車安全，避免悲劇發生。

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今清晨發生一起死亡車禍！機車行經路口時，疑似從外側車道直接切左轉彎，與後方同向、直行白色汽車發生碰撞。 （民眾提供）

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今清晨發生一起死亡車禍！機車行經路口時，疑似從外側車道直接切左轉彎，與後方同向、直行白色汽車發生碰撞。 （民眾提供）

花蓮縣吉安鄉知卡宣大道今清晨發生一起死亡車禍！機車行經路口時，疑似從外側車道直接切左轉彎，與後方同向、直行白色汽車發生碰撞。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法