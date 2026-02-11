國二就收藏黑槍欲變現被逮 21歲男剛出感化院又重判7年半

黃姓男子國二時就因好奇購入黑槍「收藏」，去年感化教育出院後因缺錢花用，竟大膽在Telegram群組發送「有人需要鐵？」被網路巡邏警員約出後逮捕。基隆地院審理後重判他7年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市黃姓男子被控國二時就因好奇購入黑槍「收藏」，前年感化教育出院後因缺錢花用，竟大膽在Telegram群組發送「有人需要鐵？」網路巡邏警員發現後，喬裝買家約黃到基隆市博愛地下停車場交貨，當場人贓俱獲。基隆地院近日審結，認定黃男持有黑槍多年且素行不佳，依非法持有、販賣非制式手槍未遂等罪，重判7年6月徒刑，併科10萬元罰金。

判決指出，21歲黃男就讀國二、三期間，在台中市向身分不明友人購入具殺傷力的非制式手槍1枝及子彈2顆，他持有這把槍多年，直到2024年6月因案執行感化教育出院，生活拮据，竟起意將珍藏多年的黑槍變現。

11月底，黃男以暱稱「小刀」在通訊軟體Telegram群組發送「有人需要鐵？」的訊息。台北市大同分局警備隊員警發現後，研判「鐵」即是槍枝代稱，佯裝買家與黃男接洽，談妥以20萬元成交後，約至基隆市博愛地下停車場交易；當天中午，黃男即攜帶裝有槍彈的黑色背包坐上員警車輛，並交付槍枝供檢驗，埋伏警力隨即現身將黃逮捕。

黃男辯護人於庭上主張，被告年紀尚輕且犯後坦承不諱，加上並未造成實質損害，請求法官依刑法第59條「情堪憫恕」酌減刑。但法官審理後認為，黃男雖年少，但先前已有販毒、加重強盜等暴力犯罪前科，素行不佳。法官在判決書中直指，現今社會槍枝氾濫，黃男持有強大火力且在網路公開兜售，對治安危害甚鉅，若非警方喬裝攔阻，黑槍流向「別有居心」之人手裡，後果不堪設想。法官認定本案並無特殊環境足以引起同情，拒絕減刑。

法院依黃男犯非法持有非制式手槍罪判處5年2月，另依非法販賣非制式手槍未遂罪判處6年，合併定應執行刑7年6月，併科罰金10萬元。

