為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國二就收藏黑槍欲變現被逮 21歲男剛出感化院又重判7年半

    2026/02/11 20:09 記者林嘉東／基隆報導
    黃姓男子國二時就因好奇購入黑槍「收藏」，去年感化教育出院後因缺錢花用，竟大膽在Telegram群組發送「有人需要鐵？」被網路巡邏警員約出後逮捕。基隆地院審理後重判他7年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    黃姓男子國二時就因好奇購入黑槍「收藏」，去年感化教育出院後因缺錢花用，竟大膽在Telegram群組發送「有人需要鐵？」被網路巡邏警員約出後逮捕。基隆地院審理後重判他7年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市黃姓男子被控國二時就因好奇購入黑槍「收藏」，前年感化教育出院後因缺錢花用，竟大膽在Telegram群組發送「有人需要鐵？」網路巡邏警員發現後，喬裝買家約黃到基隆市博愛地下停車場交貨，當場人贓俱獲。基隆地院近日審結，認定黃男持有黑槍多年且素行不佳，依非法持有、販賣非制式手槍未遂等罪，重判7年6月徒刑，併科10萬元罰金。

    判決指出，21歲黃男就讀國二、三期間，在台中市向身分不明友人購入具殺傷力的非制式手槍1枝及子彈2顆，他持有這把槍多年，直到2024年6月因案執行感化教育出院，生活拮据，竟起意將珍藏多年的黑槍變現。

    11月底，黃男以暱稱「小刀」在通訊軟體Telegram群組發送「有人需要鐵？」的訊息。台北市大同分局警備隊員警發現後，研判「鐵」即是槍枝代稱，佯裝買家與黃男接洽，談妥以20萬元成交後，約至基隆市博愛地下停車場交易；當天中午，黃男即攜帶裝有槍彈的黑色背包坐上員警車輛，並交付槍枝供檢驗，埋伏警力隨即現身將黃逮捕。

    黃男辯護人於庭上主張，被告年紀尚輕且犯後坦承不諱，加上並未造成實質損害，請求法官依刑法第59條「情堪憫恕」酌減刑。但法官審理後認為，黃男雖年少，但先前已有販毒、加重強盜等暴力犯罪前科，素行不佳。法官在判決書中直指，現今社會槍枝氾濫，黃男持有強大火力且在網路公開兜售，對治安危害甚鉅，若非警方喬裝攔阻，黑槍流向「別有居心」之人手裡，後果不堪設想。法官認定本案並無特殊環境足以引起同情，拒絕減刑。

    法院依黃男犯非法持有非制式手槍罪判處5年2月，另依非法販賣非制式手槍未遂罪判處6年，合併定應執行刑7年6月，併科罰金10萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播