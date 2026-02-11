豬肉攤員工戀上少女嚐禁果被判刑 和解換緩刑

吳姓男子與未成年小鳳發生3次性行為，被少女父母發現而報案，吳履行所有賠償，獲判緩刑。（情境照）

吳姓男子在自家豬肉攤工作，前年與年僅13歲的少女小鳳（化名）結識，發展為男女朋友；吳明知小鳳未成年，仍與小鳳發生3次性行為。基隆地院審理後考量吳男犯後態度良好，與家屬達成和解並全數履行賠償，依吳男犯「對於未滿14歲之女子為性交罪」、「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，合併判處2年徒刑。緩刑4年。

判決指出，吳姓男子2024年間與小鳳結識後，明知小鳳未滿14歲，分別在自己住處與小鳳臥房，在未違反女方意願下各發生1次性行為。另在小鳳年滿14歲後，帶小鳳到新北市瑞芳一處廟內2樓發生1次性行為，後因小鳳母親察覺有異報案。案經檢察官偵辦後將吳男依涉犯妨害性自主罪「對於未滿14歲之女子為性交罪」、「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」起訴。

法官審理時，吳男坦承犯行，與小鳳與小鳳母親達成和解，且支付所有和解金，並取得小鳳與小鳳母親諒解；法官考量若依刑法「對於未滿14歲之女子為性交罪」法定最低刑期3年來判，實有過苛之虞，因此引用刑法第59條「情堪憫恕」減輕其刑，依吳男所犯對未滿14歲女子性交罪共2罪，各處有期徒刑1年6月；另對14歲以上未滿16歲女子性交罪判處有期徒刑8月，定應執行刑2年。緩刑4年。

律師楊儒樵表示，法律對於兒少性自主權有嚴格保護，與未成年人發生性行為，不論對方是否同意均觸法，呼籲國人應尊重法律界線，保護兒少身心健康。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

