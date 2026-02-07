為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    阿兵哥戀愛腦昏頭 男扮「女聲」騙光他的錢

    2026/02/07 10:18 記者黃佳琳／高雄報導
    在軍中服役的小明（化名）誤入愛情詐騙被騙光積蓄。示意圖。（資料照）

    趙姓女子與同住的大壯（化名）缺錢花用，兩人商議由大壯假扮單身女子「阿茹」，在交友軟體順利與正在服役的小明（化名）結識，小明自認與「阿茹」交往，傳了私密影片給對方欣賞，沒想到竟被恐嚇要散布到爆料公社與國防部民意信箱，阿明花錢消災後報警，趙女被依恐嚇取財罪判刑9月。

    判決指出，2023年4月，趙女和同住的友人大壯（另案偵辦）商議，由大壯假扮單身女子「阿茹」，以變聲器佯裝女聲，在交友軟體找上正在服役的小明，小明每天和「阿茹」講電話聊天，得知對方經濟狀況不好，於是開始3、5千元的借錢給「阿茹」。

    兩人隔著手機聊了一個多月後，雖然沒看過人，小明自認已經和「阿茹」交往，於是自拍了一段自慰影片給「阿茹」欣賞，趙女得知此事後，向小明要到大壯的連絡方式，自稱是「阿茹」的姐姐，開口向大壯「借」5萬元，否則影片可能會流傳爆料公社與國防部民意信箱。

    大壯無奈陸續付出7萬多元，直到自己戶頭都清零了，趙女還是持續用各種名義「借」錢，大壯報警求助，才驚覺自己可能遇到「仙人跳」。高雄地方法院審理時，趙女否認恐嚇，推稱是小明自己去跟大壯要錢，當時她缺錢花用向小明拿錢，不知道錢是從大壯那裡恐嚇來的；但法官審酌相關事證後不採信趙女說詞，依恐嚇取財罪判她徒刑9月，可上訴。

