台中警首創「詐騙模擬器」 手法全上線讓民眾「安全被騙一次」

第三分局警務員吳岷儒設計的「詐騙模擬器」。（警方提供）

為了讓防詐不再只是口號，台中市第三分局警務員吳岷儒，利用下班與空檔時間，花了整整20小時，靠著免費網頁程式，獨力設計出一套名為《詐騙模擬器》的互動式防詐工具，讓民眾在安全環境中，親身體驗詐騙集團如何一步步設局，去年底完成後，已陸續在多場次的宣導用上，獲得民眾好評。

從網站版面、劇本流程到對話內容，全由吳岷儒一手包辦，模擬器不只收錄常見的「愛情詐騙老哏」，也加入近年最夯的演唱會門票詐騙、網路購物詐騙、假客服金流操作等手法，高度還原詐騙集團的對話節奏與話術陷阱。

不同於以往單向講述案例，《詐騙模擬器》強調「沉浸式互動」，使用者必須實際點選回應選項，親眼看見錯一步、就可能掉進詐騙深淵的過程，從中學習何時該停手、何時該查證，讓識詐變成一種「實戰經驗」。

第三分局指出，該模擬器自去年底完成後，已在4場識詐宣導活動中實際運用，包含校園、社團、市集，甚至讓企業財務人員與銀行行員操作體驗，不少人使用後直呼「對話真的太真實了，差點就信了」。

除了宣導用途，警方也將模擬器導入被害關懷工作，在勸導遭詐民眾停止繼續投入金錢時，透過實際操作，協助被害人理解自身遭遇與其他詐騙手法的共通特徵，降低再次受騙風險。

第三分局長謝有筆表示，詐騙集團善於用高度擬真的對話包裝，誘使民眾在慌亂中配合金流操作，透過《詐騙模擬器》，能讓民眾事先熟悉詐騙關鍵節點，培養即時停手與查證的能力。

詐騙模擬器將常見詐團手法全收錄。（警方提供）

