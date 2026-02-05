威力彩連29摃 「悲情」二獎只差1碼獨抱1428萬 今彩539頭獎落3縣市

2月5日開獎的第115000031期今彩539頭獎開出3注，第115000011期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2月5日開獎的第115000031期今彩539頭獎開出3注，由新北市新店區檳榔路17之2號的「有財彩券行」、花蓮縣花蓮市國裕里富強路113號1樓的「金多鑫投注站」和雲林縣二崙鄉油車村文化路209號1樓的「吉星彩券行」開出；第115000011期威力彩頭獎摃龜，已連29摃，下期頭獎彩金上看11.5億元。

第115000011期威力彩中獎號碼為「第一區：07、22、28、34、36、37，第二區：07」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得1428萬1829元；參獎共33注中獎，每注可得15萬元；肆獎共257注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1529注中獎，每注可得4000元；陸獎共9494注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬9282注中獎，每注可得400元；捌獎共10萬571注中獎，每注可得200元；玖獎共12萬3910注中獎，每注可得100元；普獎共21萬7890注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000031期今彩539中獎號碼為「08、09、13、32、35」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共218注中獎，每注可得2萬元；參獎共8305注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4189注中獎，每注可得50元。

第115000031期39樂合彩中獎號碼為「08、09、13、32、35」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共331注中獎，每注可得1萬3328元；二合共1萬3328注中獎，每注可得1125元。

第115000031期3星彩中獎號碼為「884」，壹獎共38注中獎，每注可得5000元。

第115000031期4星彩中獎號碼為「7784」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法