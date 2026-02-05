為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    102歲阿公擁數億房產......突和看護結婚 子女怒衝醫院「搶人」！

    2026/02/05 00:00 即時新聞／綜合報導
    近日台北中山區發生一起家庭糾紛，一名高齡102歲的阿公突然和69歲看護登記結婚，子女得知後氣炸。示意圖，與本文無關。（資料照）

    近日台北中山區發生一起家庭糾紛，一名高齡102歲的阿公突然和69歲看護登記結婚，但子女全被蒙在鼓裡，得知這件事後氣炸，怒控看護是覬覦父親價值數億房產，還不讓他們與父親接觸，形同軟禁。就這樣雙方鬧上法院，甚至在街頭上演「搶人大戰」！

    綜合媒體報導，102歲人瑞王先生，今年年初突然和照顧自己10多年的69歲賴姓看護登記結婚，子女完全不知情，直到去探望父親被拒於門外才得知。王先生的家屬對此憤怒至極，一狀告上法院，懷疑看護是覬覦父親名下數億元房產，還控訴看護禁止他們與父親往來，根本是軟禁，他們已經許久沒見到爸爸，都是賴女害他們「骨肉分離」。

    近日王先生的子女趁著父親到醫院回診，衝到醫院門口上演「搶人大戰」，讓賴姓看護嚇得大喊報警，過程中賴女疑似受傷送醫。最後王先生被子女載回家，但這場「結婚案」還沒結束，子女正繼續透過法律途徑求助；賴女也對王家子女提告傷害和聲請保護令。

    據了解，王先生早年從事土地代書，名下擁有約7億的房產和土地。家屬宣稱，賴女自2009年開始照顧父親，父親給了看護和看護2個小孩7間房子和7筆土地，價值約2億。

