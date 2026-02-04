為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新莊女騎士自撞路緣石彈飛 臉著地血肉模糊傷重不治

    2026/02/04 23:07 記者徐聖倫／新北報導
    王女騎機車不明原因自撞路緣石，連人帶車彈飛。（記者徐聖倫翻攝）

    自撞「路緣石」身亡！27歲王姓女子騎機車行經新北市新莊區環漢路二段，不明原因撞到馬路與人行道分界的「路緣石」，連人帶車彈飛，王女正臉著地重傷，血肉模糊。警方、消防獲報趕抵，即刻將王女送醫急救，經過約2小時救治仍不治身亡。

    據悉，王女騎機車經環漢路二段往三重方向，撞上路緣石後機車重重彈跳，把人也彈飛，機車隨後滑行約20公尺，王女則是臉部首當其衝著地。

    路人經過見狀即可報案求援，救護人員趕抵，初步查看發現王女面部血肉模糊，牙齒斷了數顆，左手嚴重骨折，即刻將她送往衛福部立台北醫院。但王女送抵醫院失去生命徵象，經2小時搶救，仍回天乏術。

    警方目前已完成現場測繪，並調閱附近監視器，初步看來王女是自撞無誤。警方後續對王女進行抽血檢測，確認無酒精、毒物反應，不排除精神不濟恍神導致自撞，詳細車禍原因仍待釐清。

    新莊警分局呼籲，用路人駕駛車輛應保持良好精神狀態，若有疲勞或身體不適，務必先充分休息再上路，切勿疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

    車禍現場還留著王女的安全帽，地面有清晰血跡。（記者徐聖倫翻攝）

