    首頁 > 社會

    高雄男疑毒駕釀追撞 車上搜出喪屍煙彈、K盤

    2026/02/04 08:51 記者許麗娟／高雄報導
    高雄凌晨發生3汽車追撞車禍，幸無人受傷。（民眾提供）

    高雄凌晨發生3汽車追撞車禍，幸無人受傷。（民眾提供）

    高雄市三民區民族一路與灣興街口，今（4）日凌晨3點半發生3輛汽車追撞車禍，警方到場，3名駕駛雖未受傷，但在肇事的謝男（27歲）車上查獲二級毒品依托咪酯菸彈（喪屍煙彈）8顆及K盤1個，已對謝男驗尿將釐清是否涉嫌毒駕。

    三民二分局民族所指出，謝男凌晨3點多駕駛休旅車直行於民族一路往南行駛，因未保持安全距離，於灣興街口追撞前方由吳男（60歲）駕駛之自小客車後，再追撞前方王女（44歲）駕駛之自小客車，現場無人受傷。

    警方獲報到場處理時，當場查獲該謝男持有第二級毒品依托咪酯菸彈8顆及K盤1個，全案依違反毒品危害防制條例案辦理，並已依法對謝男進行尿液採檢，待鑑定報告結果再進一步釐清是否涉嫌毒駕。

    此外，員警現場對駕駛人實施酒精呼氣測試，3方駕駛酒測值皆為零。初步研判謝男駕駛車輛不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處600至1200元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    員警在謝男車上發現K盤。（民眾提供）

    員警在謝男車上發現K盤。（民眾提供）

    謝男車上被發現有8顆毒品依托咪酯菸彈。（民眾提供）

    謝男車上被發現有8顆毒品依托咪酯菸彈。（民眾提供）

