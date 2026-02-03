為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雙向車流僅差1秒！ 台中「砲彈車」暴衝撞斷護欄 騰空飛越車道驚悚畫面曝

    2026/02/03 10:52 記者許國楨／台中報導
    黑色轎車飛越車道，最後衝撞國小前方的路旁石墩才停下。（民眾提供）

    一聲巨響劃破午後車流，台中市一輛黑色轎車宛如失控砲彈，撞斷分隔島護欄後騰空飛起，橫越整整兩個對向車道，重重落地，而就在這一瞬間，雙向車流密集通過，公車、轎車接連閃避，竟奇蹟般全數躲過，未釀成更嚴重的連環事故。

    這起驚悚自撞車禍發生在2日下午4時33分，地點位於台中市南區國光路與復新街口，76歲賴姓男子駕駛黑色轎車，沿復新街行駛準備駛入國光路時，疑身體突然不適，車輛瞬間高速暴衝，毫無煞車跡象，直接撞上道路中央分隔島撞斷護欄。

    強烈撞擊力道讓車輛失控彈飛，整輛車跨越對向兩線車道，最後衝撞國小前方的路旁石墩才停下，事故發生當下，雙向車道正有一輛公車及多輛轎車行駛，現場目擊者直呼「真的只差一秒」，所幸駕駛們即時煞停、閃避，僅一輛紅色休旅車遭飛散碎片擊中，未造成人員傷亡。

    從現場畫面可見，肇事轎車車頭嚴重凹陷，零件四散，安全氣囊全數爆開，駕駛座與座椅上留下明顯血跡，賴姓駕駛一度受困車內，意識模糊但仍能發出聲音，頭部與胸部受到重創；警消獲報迅速趕抵，將傷者救出並緊急送醫治療，推測可能是途中突然失去意識，才會一路踩著油門暴衝。

    第三分局指出，酒測值將以抽血方式檢驗，並將調閱周邊監視器畫面，釐清是否涉及酒駕或其他身體因素，詳細肇事原因仍待進一步事故分析研判，警方也呼籲，駕駛人若身體不適，切勿勉強上路，以免釀成無法挽回的憾事。

    轎車車頭嚴重凹陷，零件四散，安全氣囊全數爆開。（民眾提供）

