嘉麗建設暖心捐贈設備 助力清水警政守護社區安全

嘉麗建設董事長鄭偉毓捐贈變頻冷暖雙用分離式空調5台及電腦桌機8部，改善明秀派出所設施。（民眾提供）

嘉麗建設董事長鄭偉毓展現企業回饋社會的行動力，特別捐贈大廠變頻冷暖雙用分離式空調5台及處理各類案件所需的電腦桌機8部（含螢幕），改善台中市警察局清水分局明秀派出所設備，讓員警能在更舒適、安全的空間中全心投入為民服務。

鄭偉毓日前至台中市警察局清水分局明秀派出所進行案件諮詢，發現派出所內部冷氣設備老舊，寒流來襲時仍需使用高功率、高耗電的鹵素烤燈取暖，另因案件處理需求增加，現有電腦與硬體設備亦顯不足，對員警執勤效率造成一定影響，深感基層警政同仁執勤辛勞，隨即展現企業回饋社會的行動力，捐贈5台變頻冷暖雙用分離式空調及電腦桌機8部，有效改善派出所辦公環境與勤務設備。

請繼續往下閱讀...

鄭偉毓捐贈行動充分展現大型企業「取之於社會、用之於社會」的精神，落實企業社會責任，為警民合作樹立良好典範，他並期許明秀派出所能持續深耕社區，強化治安與交通維護能量，成為民眾最安心、最可靠的守護力量。

清水分局對嘉麗建設的善舉表達誠摯感謝，並表示將妥善運用各項設備資源，持續精進警政服務品質，守護地方治安與居民安全，共同打造更宜居、更安心的生活環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法