彰化警分局防搶演練 追逐逮捕驚險刺激

彰化警方實施防搶演練，假扮歹徒的員警持槍闖入銀行，過程逼真。（警方提供）

年關將近，各縣市警局金融機構防搶演練找梗想破頭！彰化警分局昨天（28日）在彰化商業銀行彰化分行辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，從歹徒行搶、警方獲報後警匪追逐到逮捕搶匪一氣呵成，堪稱緊張刺激，圍觀民眾盛讚是難得一見的高水準防搶演練。

演練一開始，兩名員警打扮成頭戴鴨舌帽的「歹徒」，模擬持槍進入銀行後立即對空鳴槍高喊「搶劫！」還喝令銀行員工不准亂動，歹徒得手後正欲離去，恰巧遭遇正在金融機構周邊巡邏的員警察覺異狀，員警立即上前喝止，歹徒見狀心虛，隨即徒步逃竄並鑽入附近小巷企圖躲避追緝。

警方除現場鑑識，還派出大批員警攔截圍捕。由於員警平時對轄區巷弄地形及周邊路況相當熟悉，支援警力迅速依通報資訊展開攔截圍捕，形成包圍網，最終在小巷內攔到「歹徒」，警方以優勢警力荷槍實彈喝令「歹徒」趴下，當場制伏歹徒。

彰化警分局長劉千祥指出，年關近，民眾如欲運用大量現金，請儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。

「歹徒」持槍闖入銀行行搶，被警方制伏。（警方提供）

「歹徒」持槍搶銀行後逃跑，被警方包圍制伏。（警方提供）

