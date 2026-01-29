為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化警分局防搶演練 追逐逮捕驚險刺激

    2026/01/29 15:50 記者湯世名／彰化報導
    彰化警方實施防搶演練，假扮歹徒的員警持槍闖入銀行，過程逼真。（警方提供）

    彰化警方實施防搶演練，假扮歹徒的員警持槍闖入銀行，過程逼真。（警方提供）

    年關將近，各縣市警局金融機構防搶演練找梗想破頭！彰化警分局昨天（28日）在彰化商業銀行彰化分行辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，從歹徒行搶、警方獲報後警匪追逐到逮捕搶匪一氣呵成，堪稱緊張刺激，圍觀民眾盛讚是難得一見的高水準防搶演練。

    演練一開始，兩名員警打扮成頭戴鴨舌帽的「歹徒」，模擬持槍進入銀行後立即對空鳴槍高喊「搶劫！」還喝令銀行員工不准亂動，歹徒得手後正欲離去，恰巧遭遇正在金融機構周邊巡邏的員警察覺異狀，員警立即上前喝止，歹徒見狀心虛，隨即徒步逃竄並鑽入附近小巷企圖躲避追緝。

    警方除現場鑑識，還派出大批員警攔截圍捕。由於員警平時對轄區巷弄地形及周邊路況相當熟悉，支援警力迅速依通報資訊展開攔截圍捕，形成包圍網，最終在小巷內攔到「歹徒」，警方以優勢警力荷槍實彈喝令「歹徒」趴下，當場制伏歹徒。

    彰化警分局長劉千祥指出，年關近，民眾如欲運用大量現金，請儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。

    「歹徒」持槍闖入銀行行搶，被警方制伏。（警方提供）

    「歹徒」持槍闖入銀行行搶，被警方制伏。（警方提供）

    「歹徒」持槍搶銀行後逃跑，被警方包圍制伏。（警方提供）

    「歹徒」持槍搶銀行後逃跑，被警方包圍制伏。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播