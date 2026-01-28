為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    溪湖工地鐵件墜落砸車 居民「以為炸彈掉下來」嚇出冷汗

    2026/01/28 14:07 記者陳冠備／彰化報導
    大樓施工在吊掛矽酸鈣板不慎掉落，造成兩輛車輛受損，其中一輛廂型車整個被壓扁。（民眾提供）

    大樓施工在吊掛矽酸鈣板不慎掉落，造成兩輛車輛受損，其中一輛廂型車整個被壓扁。（民眾提供）

    彰化縣溪湖鎮光平街一處大樓工地，今（28）日上午發生驚險公安意外，當時大樓施工在吊掛矽酸鈣板，結果不慎掉落，造成工地下方的兩輛車輛受損，其中一輛廂型車整個被壓扁變形，所幸車內無人，否則後果不堪設想，巨大聲響也嚇壞附近居民，直呼「還以為炸彈掉下來」。

    附近楊姓民眾表示，上午約9點左右，突然聽到一聲巨響，整條街都在震動，出門查看才發現有大型建材從工地掉落，直接砸在路旁的車輛上，現場一片狼藉，幸好只是虛驚一場，但仍讓人心有餘悸。

    鄰近住戶指出，該建案近日連日趕工，不僅白天施工，晚上到8點仍未停工，工地內頻繁進行吊掛作業，許多大型建材自高樓層搬運，行人與車輛從下方經過時就覺得「很危險」，沒想到真的發生掉落事故，質疑工地安全管理鬆散。

    溪湖派出所表示，目前尚未接獲正式報案，但已派員前往現場了解狀況，將釐清掉落原因與施工是否符合規範，若涉及公安疏失或違反相關法規，將依法開罰。

    彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生物品掉落，停放在工地下方的廂型車被壓扁變形。（民眾提供）

    彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生物品掉落，停放在工地下方的廂型車被壓扁變形。（民眾提供）

    附近住戶表示，該建案近日連日趕工，工地內頻繁進行吊掛作業。（民眾提供）

    附近住戶表示，該建案近日連日趕工，工地內頻繁進行吊掛作業。（民眾提供）

    熱門推播