    首頁 > 社會

    警騎無牌古董車引熱議 草屯警方澄清移置肇事車

    2026/01/25 13:38 記者張協昇／南投報導
    草屯警分局員警騎未掛車牌肇事機車回派出所保管，遭誤會是假警察。（圖擷取自「草屯人」臉書社團）

    草屯警分局員警騎未掛車牌肇事機車回派出所保管，遭誤會是假警察。（圖擷取自「草屯人」臉書社團）

    南投地方臉書社團「草屯人」，有網友PO文指昨（24日）晚在草屯中興路麥當勞一帶停等紅燈時，發現1名警察騎著1輛未掛車牌古董機車，且安全帽也沒扣上扣環，但有配槍，質疑是有人假冒警察，要大家小心。惟草屯警分局澄清表示，該名員警當時是在移置保管發生車禍的機車，因機車沒有車牌，安全帽扣環也損壞無法扣上，才會引起民眾誤會。

    有民眾在地方臉書社團「草屯人」PO文指出，有個疑似警察裝扮的人，昨晚騎乘1台沒有懸掛車牌的古董老車，感覺很奇怪，安全帽扣也沒有戴好，而且還有配槍，如果不是真的警察，感覺有點危險，請各位多多留意。PO文還附上該名警察騎著古董老機車照片，引發網友議論，多位網友也質疑不是真警察。

    草屯警分局則說明，轄區中山街與碧山路路口昨晚發生1起機車擦撞車禍，員警駕駛巡邏車前往處理，依規定移置保管肇事機車，當時員警是騎該輛肇事機車回派出所保管，由於該機車原本就未懸掛車牌，安全帽扣環也損壞無法扣上，才引起民眾誤會。

