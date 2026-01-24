求職男提供帳戶賺6000獎金 被判刑還要賠480萬

男子為貪圖6000元，交出帳戶，得賠償480萬元給詐騙被害人。（資料照）

彰化縣周男看到網路求職廣告，提供銀行帳號和密碼就能獲得6千元的「入職獎金」，帳戶被詐騙集團拿去當人頭帳戶，5名被害人匯入675萬，其中，林女就匯了480萬元。周男觸犯《洗錢防治法》幫助洗錢罪，日前被彰化地院判5月徒刑，併科罰金3萬元。林女民事求償也審結，判處周男應賠償480萬元。

周男辯稱，在網路看到求職廣告，對方指稱公司做加密貨幣，只要提供個人帳戶，就會給「入職獎金」6000元，接下來會給他訂單和資金，聽操作下訂單即可賺錢。他提供帳號和密碼，沒多久銀行來電說，他的帳戶被列為警示帳戶，才知道被騙。

判決書指出，被害人林女在臉書看到詐團投放的「穩賺不賠」投資股票廣告，點擊進入，詐團成員扮演理專、投資顧問等角色說服購買飆股，林女接連匯款200萬元、200萬元、80萬元到周男帳戶，「投資款」立刻被轉出，林女認為已賺夠，想出金，一再被拒始知被騙。

警方循線逮捕周男，周男庭訊時答辯，不同意林女請求損害賠償，「我沒有故意詐騙她，我提供帳戶也是被騙，不是故意提供給詐騙集團」等語。

法官指出，周男提供金融帳戶給詐團使用，幫助詐欺取財、幫助洗錢，經彰化地院判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元的判決認定明確，又造意人及幫助人視為共同行為人，周男應視與詐團實施詐團實施詐騙的共同行為人，賠償林女被詐損失480萬元。

