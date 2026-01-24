聖石金業吸金詐騙案 檢第三波搜索5人訊後請回

聖石金業吸金案前天上午檢方第三波搜索。（資料照）

台北地檢署指揮刑事局偵辦聖石金業黃金吸金詐騙案，前天上午展開第三波搜索，除將陳男帶回外，另有各處處長及高階主管共10人到案偵訊；23日林等5人移送複訊，各以50萬元至100萬元交保，昨總管理處陳姓職員等5人陸續移送複訊，訊後均請回。

聖石金業自2022年在台北市信義路盛大開幕，隨後更積極拓展北中南三大旗艦店，對外宣稱買賣高檔黃金條。然而，檢警陸續接獲投資人檢舉，指出該公司提供95折或88折的低價誘購黃金，並宣稱由公司代為保管一年，期滿後可取回實體黃金。結果許多投資人合約期滿後，不但拿不到黃金，連投入的本金也被卡住無法領回，驚覺遭到詐騙。

刑事局受台北地檢署指揮，於去年12月2日發動首波行動，拘提董事長邱嬿妤等30人。邱女訊後以台幣500萬元交保並實施電子監控；忠孝業務處長周子青則以50萬元交保並限制出境。今年1月13日周男再度被拘提到案，訊後加保200萬元。

檢警在持續清查金流與相關證詞後，在本月23日及24日再度發動第三波拘提行動，帶回陳姓公關長在內共10人。22日5名處長移送北檢複訊，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《銀行法》諭知50萬元至100萬元不等金額交保，5人均限制出境出海；總管理處陳姓職員等5人23日陸續移送複訊，訊後均請回。

