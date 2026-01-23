為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民法官審貪污案首例 新店戶政人員收錢賣個資還想分土地開發費

    2026/01/23 11:13 記者王定傳／台北報導
    新北市新店戶政事務所員工王子誼（圖中）。（資料照）

    新北市新店戶政事務所員工王子誼，因涉嫌受16位土地開發等業者委託，擅查不動產所有人及繼承人戶籍資料，並收賄1114萬元而被起訴，成為「貪污治罪條例」違背職務收賄罪適用國民法官法審理的首起案例；檢調查出，王女除了按件記酬幫業者查個資洩密外，甚至跟業者期約朋分將來土地開發所得的服務費。

    檢方調查，王女於2020年9月至2024年8月，受翁姓業者等5人所託使用戶政資訊系統非法查詢蒐集個人資料，約定每查詢1人個資支付500元、每個案件查詢上限12000元，此部份總計收賄642萬166元；這段時間，她另又受賴姓及黃姓業者委託非法查詢資料，犯罪所得共105萬9000元。

    檢調調查，從2018年起至2024年間，王女還跟一名張姓建設公司業者約定違法查詢民眾戶籍資料，收費方式可採「買斷制」即單筆支付3萬元，或每筆資料先收取1500元至3000元不等查詢費，若案件開發成功，另須支付5％佣金，她總計向這名業者收取27萬3300元賄賂。

    檢方調查，王女自2014年至2024年間，還以「單筆查詢費3000元至5000元不等金額」、「個案件查詢費15000元」、「一般案件查詢費用每筆2000元至4000元不等，若查詢往生者被繼承人資料，每筆費用1萬元至1萬2000元不等」、「每案查詢費用3000元至5000元不等，若土地公告現值高，則每案查詢費用為2萬元至3萬元」、「每次預付10或15萬元，每案查詢費用1萬元，扣抵完畢後須再次預付費用才可委託查詢」等各種方案，向5名建設開發、二胎放貸等業者收賄，最低15萬4500元，最高134萬7037元。

    檢方發現，王還跟一名高姓從事未辦繼承土地整合業務合作，約定幫高非法查詢民眾戶籍資料，等高取得服務費用或報酬後，會支付服務費用或酬金的1成報酬；此外，王女另涉嫌使用戶政資訊系統及健保系統，免費幫朋友非法查詢民眾蒐集姓名、地址、電話等個人資料。

