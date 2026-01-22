為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    旅館櫃檯突「強抱」陌生女 新加坡男下場慘了

    2026/01/22 08:08 記者陳建志／台中報導
    新加坡籍張姓男子，去年1月在台中一家旅店前櫃檯，突「強抱」陌生女子2次，台中地院依性騷擾罪判處拘役50日。（記者陳建志攝）

    新加坡籍張姓男子，去年1月在台中一家旅店前櫃檯，突「強抱」陌生女子2次，台中地院依性騷擾罪判處拘役50日。（記者陳建志攝）

    新加坡籍張姓男子（28歲），去年1月在台中市西區某旅店櫃檯，發現不認識的女子小君（化名），趁她來不及防備，突然徒手擁抱她2次後逃離現場，小君被突如其來的舉動嚇壞報警，警方事後查獲是張男所為送辦，依乘機性騷擾罪起訴，張男在台中地院審理時坦承犯行，並賠償小君和解，法官依性騷擾罪判處拘役50日，可上訴。

    檢警調查發現，新加坡籍的張姓男子（28歲），2025年1月8日下午2點多，在台中西區某旅店櫃檯前，發現不認識的小君站在櫃台前，因心生愛慕，趁她來不及防備，突然張開雙手「強抱」她2次，之後逃離現場，小君嚇壞報警提告。

    警方隨後查出是張男所為，依性騷擾罪送辦，台中地院審理時，張男坦承犯行，並有警方受理案件證明單，以及事發地點監視器錄影擷圖可佐證。

    台中地院法官認為，張男不思尊重「小君」的身體自主權利與心理感受，趁她來不及抗拒時，對她有性騷擾犯行，侵害小君的身體自主權，造成她身心受創，審酌已坦承犯行，且已賠償損失達成和解，依性騷擾罪判處拘役50日，可易科罰金。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會

