再接再厲！1/20 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

1月20日開獎的第115000017期今彩539頭獎摃龜，第115000006期大樂透頭獎也摃龜。

第115000006期大樂透中獎號碼「02、07、26、41、44、45，特別號：46」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共33注中獎，每注可得6萬6027元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬6100；伍獎共1740注中獎，每注可得2000元；陸獎共2140注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2107中獎，每注可得400元；普獎共3萬1903注中獎，每注可得400元。

第115000006期49樂合彩中獎號碼為「02、07、26、41、44、45」。四合摃龜；三合共65注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2342注中獎，每注可得1250元。

第115000017期今彩539中獎號碼為「16、19、23、25、34」。頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5565注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5797注中獎，每注可得50元。

第115000017期39樂合彩中獎號碼為「16、19、23、25、34」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共174注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6785注中獎，每注可得1125元。

第115000017期3星彩中獎號碼為「347」。壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第115000017期4星彩中獎號碼為「8505」。壹獎共21注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

