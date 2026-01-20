大甲「虎媽」害家破人亡 「貓爸」獨居家中

陳家一樓鐵門深鎖。（記者張軒哲攝）

台中市大甲區去年發生21歲陳女遭50歲母親詹淑珠拘禁致死事件，今日「虎媽」詹女與「貓爸」陳男皆被起訴，詹女延押，陳男去年10萬交保，仍住在家中，陳家一樓依舊鐵門緊閉，2樓、3樓有亮燈，但鄰居指稱並不認識陳家，低調不願多說。

陳家地處大甲區雁門路一處封閉型集合式住宅，陳家位於社區最後一間，鄰里關係較疏離，陳家幾乎不跟鄰居往來，社區住戶因為陳女死訊曝光，才驚覺已經很久未見陳女。陳家長女因長年在外縣市求學，疑因母親性格，也甚少返家，陳家出事後，詹女遭羈押，陳男雖仍住在家中，但不跟鄰居互動，近期門戶深鎖。

請繼續往下閱讀...

今晚記者前往陳家欲採訪陳父，陳家依舊鐵門深鎖，也沒有門鈴，從屋側可見到2樓窗戶亮光，但記者敲門無人回應。有一名男性住戶正要開車外出，他指稱，一樓並沒有門鈴，但對於陳家情況不願回應，只淡淡地說不認識他們。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

陳家一樓鐵門深鎖，二樓有亮燈。（記者張軒哲攝）

陳家位於社區最後一間。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法