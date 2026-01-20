為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大甲「虎媽」害家破人亡 「貓爸」獨居家中

    2026/01/20 21:17 記者張軒哲／台中報導
    陳家一樓鐵門深鎖。（記者張軒哲攝）

    陳家一樓鐵門深鎖。（記者張軒哲攝）

    台中市大甲區去年發生21歲陳女遭50歲母親詹淑珠拘禁致死事件，今日「虎媽」詹女與「貓爸」陳男皆被起訴，詹女延押，陳男去年10萬交保，仍住在家中，陳家一樓依舊鐵門緊閉，2樓、3樓有亮燈，但鄰居指稱並不認識陳家，低調不願多說。

    陳家地處大甲區雁門路一處封閉型集合式住宅，陳家位於社區最後一間，鄰里關係較疏離，陳家幾乎不跟鄰居往來，社區住戶因為陳女死訊曝光，才驚覺已經很久未見陳女。陳家長女因長年在外縣市求學，疑因母親性格，也甚少返家，陳家出事後，詹女遭羈押，陳男雖仍住在家中，但不跟鄰居互動，近期門戶深鎖。

    今晚記者前往陳家欲採訪陳父，陳家依舊鐵門深鎖，也沒有門鈴，從屋側可見到2樓窗戶亮光，但記者敲門無人回應。有一名男性住戶正要開車外出，他指稱，一樓並沒有門鈴，但對於陳家情況不願回應，只淡淡地說不認識他們。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    陳家一樓鐵門深鎖，二樓有亮燈。（記者張軒哲攝）

    陳家一樓鐵門深鎖，二樓有亮燈。（記者張軒哲攝）

    陳家位於社區最後一間。（記者張軒哲攝）

    陳家位於社區最後一間。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播